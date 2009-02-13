У семи областях України залишилися без світла 48 сіл
09:02, 13 лютого 2009Харьків
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У ніч на 13 лютого внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, шквалистих поривів вітру, опадів у вигляді мокрого снігу та дощу, а також через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, у семи областях України сталося знеструмлення 48 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Тернопільській без електропостачання залишилось 20 населених пунктів, в Чернівецькій – 17, в Івано-Франківській – 5, у Миколаївській – 2, в Луганській – 2, в Херсонській та Одеській – по одному.
Електропостачання відновлюють аварійні бригади обленерго.
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