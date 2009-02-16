У Чугуєві відновлено подачу води

Харків. 16 лютого. УНІАН. У суботу в Чугуєві було повністю відновлено подачу води.

Про це повідомляє сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Олександр КОЛЕСНИКОВА, який очолює оперативний штаб з ліквідації аварії на чугуївському каналізаційному колекторі.

За його даними, подачу води у квартири чугуївців було повністю поновлено в суботу, 14 лютого, близько шостої вечора.

Що стосується будівельних робіт та ліквідації наслідків аварії, то, за словами О.КОЛЕСНИКОВА, вони тривають весь світлий час доби. При цьому він звернув увагу на дуже складну гідрогеологічну ситуацію в районі аварії (пливуни та підземні води), яка помітно ускладнює проведення робіт.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Чугуєві відбувся провал приблизно 30 метрів міського каналізаційного колектора. У зв’язку з аварією було перекрито каналізаційну систему і подачу холодної води – весь центр міста, а це близько 120 будинків, залишилися без відповідних послуг. За попередніми оцінками, для усунення наслідків аварії необхідно близько 4 млн. грн.