Міліція затримала особливо небезпечного злочинця

Харків. 16 лютого. УНІАН. У ході оперативно-розшукових заходів працівниками Харківської міліції було затримано особливо небезпечного злочинця Сергія МИХАЙЛИЧЕНКА, який розшукувався за скоєння низки тяжких злочинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, про це поінформував начальник ГУ МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

Подробиці цього затримання будуть повідомлені сьогодні на спеціальній прес-конференції керівника обласної міліції, зазначили в ЦЗГ.

Як повідомляла місцева преса, наприкінці минулого року В.РАЗВАДОВСЬКИЙ поінформував місцевих журналістів, що С.МИХАЙЛИЧЕНКО підозрюється у причетності до нанесення тяжких тілесних ушкоджень депутату Московської райради Харкова Олегу МЕДВЕДЄВУ. За словами генерала, про причетність С.МИХАЙЛИЧЕНКА до цього злочину повідомили затримані у справі про вбивство генерального директора агрофірми «Імені газети «Известия» (Близнюківський р-н) Юрія ІГНАТЕНКА. Крім того, С.МИХАЙЛИЧЕНКО був причетним до масових безпорядків на вул. Клочківській, 197, у Харкові в 2006 р.

Як повідомляє інтернет-видання «Status quo», депутат Московської райради Харкова, член Партії регіонів О.МЕДВЕДЄВ на початку липня 2006 р. був доставлений у відділення щелепно-лицьової хірургії Харківської лікарні швидкої і невідкладної допомоги з травмами вушних раковин, носа і сідниць. Стан хворого оцінювався як середньої тяжкості. Як відзначив головлікар лікарні швидкої допомоги Богдан ФЕДАК, судячи з характеру травм, вони були нанесені потерпілому навмисно. У грудні 2007 р. О.МЕДВЕДЄВ був затриманий за підозрою в організації замаху на вбивство секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА. Щодо затриманого було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.115 УК («Умисне вбивство»). Як повідомив В.РАЗВАДОВСЬКИЙ 18 грудня, підозрювані в нанесенні тілесних ушкоджень затримані, а також встановлені замовники цього злочину.

Мітинг проти будівництва супермаркету «Таргет» на вул. Клочківській, 197, який пройшов 16 грудня 2006 р., закінчився масовими заворушеннями. У мітингу брали участь представники Харківської облорганізації Партії зелених України, а також Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, секретар міськради Г.КЕРНЕС, ряд депутатів місцевих рад. У ході мітингу пролунали заклики до знесення огорожі навколо будмайданчика, після чого приїхав кран, і ряд учасників мітингу силою захопили ділянку і демонтували огорожу. Після того як противники будівництва супермаркету проникли на територію ділянки, між ними і охоронцями будівництва (співробітниками «Таргета») зав`язалася бійка, в результаті якої ряд її учасників отримали травми і були госпіталізовані. За наслідками цієї події слідче управління СБУ в Харківській області порушило кримінальну справу за фактом масових безпорядків, ГУ МВС України в Харківській області - кримінальну справу за фактом хуліганства, прокуратура Харківської області - за фактом службової халатності працівників міліції, присутніх на мітингу. Дзержинський райсуд Харкова визнав винними 7 осіб, що брали участь у масових безпорядках, за ч.1 ст.122 («Умисне середній тяжкості тілесне ушкодження, яке не є небезпечним для життя») і ч.2 ст. 296 («Хуліганство») КК і призначив покарання у вигляді умовного позбавлення волі з різними випробувальними термінами.