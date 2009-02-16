На Харківщині подорожчав хліб

Харків. 16 лютого. УНІАН. В Харківській області на 15-20 копійок подорожчали деякі види хлібобулочних виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи» голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, подорожчання хліба відбулося, зокрема, після того, як підвищилися ціни на енергоносії, а Держкомрезерв підняв відпускну ціну на сировину – борошно і зерно.

При цьому А.АВАКОВ наголосив, що можливості держадміністрації щодо регулювання цін досить обмежені - до компетенції влади входить контроль торгової надбавки. «А якщо в калькуляції ціни на продукти витрати на енергоносії зросли, - сказав губернатор, - тут я впливати на виробника не можу. Як не можу і запропонувати Російської Федерації продавати дешевше газ, щоб хліб у Харківській області був дешевший. Саме тому, коли йшла так звана газова війна, я говорив, що це війна не амбіцій, це війна за гаманець кожного з нас».

Водноччас А.АВАКОВ висловив невдоволення ціновою політикою Держкомрезерву, яка, як стверджує губернатор, поставила у скрутне становище хлібопекарські підприємства через підвищенням закупівельних цін на борошно і зерно.

«Мені абсолютно незрозуміла політика Держкомрезерву, який, замість того щоб у пікові періоди, як зараз, згладжувати стрибки на ринку, поставляючи борошно і зерно за прийнятними цінами, чинить завжди рівно навпаки» - сказав А.АВАКОВ.

Отже, зауважив губернатор, сьогодні область і хлібопекарі стоять перед вибором:

згортати виробництво хліба, яке зазнає збитки, або піднімати ціну на хлібобулочні вироби, зберігаючи ціни на соціальні сорти та контролюючи надбавки.