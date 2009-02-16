Добкін: не вистачає «сильної руки»

Харків. 16 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що Україна втомилася від безвладдя, і змінити ситуацію може «сильна рука».

Свою точку зору на події в країні та їх можливий розвиток мер Харкова висловив під час виступу у програмі програми «Шустер LIVE», яка пройшла наприкінці минулого тижня на телеканалі «Україна».

«Случилось то, о чем я и мои коллеги говорили еще в 2004 году. Украина устала от безвластия. Нам нужна «сильная рука», человек, который пришел бы и навел порядок в государстве», – сказав М.ДОБКІН.

Водночас, російський опозиційний політик Борис НЄМЦОВ, виступаючи у програмі, у відповідь висловився в тому розумінні, що Україна і Росія вже мають сумний історичний досвід «сильної руки». На його думку, в Росії сьогодні також править «сильна рука», і під цим прикриттям країну розграбовують.