Середній курс продажу наявного долара перевищив 9 грн.

Харків. 23 лютого. УНІАН. Середній курс купівлі долара в банках сьогодні підвищився на 0,6%, порівняно з 22 лютого, – до 8,70 грн., продажу – на 2,5% – до 9,18 грн.

Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні збільшився на 1,7%, порівняно з 22 лютого, - до 11,07 грн., курс продажу – на 4,2% – до 11,98 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 5,4%, порівняно з 22 лютого, - до 0,2176 грн., курс продажу – підвищився на 2,7% – до 0,2574 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні збільшився на 1,8%, порівняно з 22% лютого, - до 8,80 грн., продажу – майже на 3% – до 9,21 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 11,22 грн. (майже на 3% дорожче, ніж 22 лютого), продають – по 12,05 грн. (на 4,8% дорожче).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2252 грн. (курс знизився на 2,1%, порівняно з 22 лютого), продають – по 0,2629 грн. (на 5% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«ПУМБ»: долар США – 8,80/9,30 грн., євро – 11,30/12,15 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Фінансова ініціатива»: долар США – 8,60/9,20 грн., євро – 11,405/12,00 грн., рубль – 0,23/0,255 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,70/9,15 грн., євро – 11,10/12,00 грн., рубль – 0,23/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,69507 грн., до російського рубаю – 0,21344 грн.