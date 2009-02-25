Металіст закликає фанів громити суперників культурно

Харків. 25 лютого. УНІАН. Керівництво, футболісти і тренери Маталіста звернулися до всіх уболівальників з проханням дотримуватися порядку на стадіоні і цивілізованих форм поведінки під час футбольних матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звернені до уболівальників, розміщеному на сайті клубу.

Дякуючи своїх фанів за постійну підтримку клубу, автори звернення наголошують, що «в нашому футболі почали зароджуватися тенденції, які чужі духу спортивної боротьби і шкодять чистоті футболу. Ми не можемо змиритися з проявами расизму, нацизму, насильства і грубим порушенням вимог УЄФА про заборону на застосування піротехнічних виробів. Все це не має ніякого відношення до нашого виду спорту, не є атрибутом футболу і не сприяє атмосфері взаємної пошани, комфорту, безпеки та довіри на трибунах. Більш того, ці прояви не сприяють досягненню високих спортивних результатів».

Представники Металіста звертаються до всіх, «хто дійсно любить і цінує наш клуб - давайте всі разом виключимо расизм, ксенофобію, нацизм, піротехніку з нашого футбольного життя». Автори звернення вірять, що «у харків`ян достатньо сил і ресурсів для цивілізованої, могутньої підтримки клубу, яка вже стала візитною карткою Металіста не тільки в Україні, але і в Європі».