У вівторок на Сході сніг

Харків. 3 березня. УНІАН. У вівторок в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східній частині сніг та мокрий сніг (вдень невеликий).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, в західних областях місцями 10-15° морозу, на узбережжі Криму близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині 4-8° тепла.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла, по області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.