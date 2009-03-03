Під Ізюмом перекинувся автобус

11:28, 03 березня 2009
Харьків
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Травмовано 9 пасажирів

Харків. 3 березня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яке сталося 2 березня близько 3 години ночі поблизу Ізюма на трасі Київ – Харків – Довжанський, постраждало 9 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облуправлінні ДАІ, автобус, водій якого не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і перекинувся в кювет.

Всі пасажири, що отримали травми, були доправлені в лікарню.

 

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