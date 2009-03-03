Курси валют у банках Харкова

Долар 8,3 – 8,55 грн.

Харків. 3 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 3 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,3 грн. (продаж - 8,8 грн.), євро - 10,5 грн. (11,3 грн.), Меркурій - 8,35 (8,85), 10,3 (11,45), Реал-банк - 8,55 (8,75), 10,81 (11,2), Факторіал-банк - 8,3 (8,8), 10, 5 (11,2), Базис - 8,35 (8,8), 10,55 (11,35) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, на 3 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 2 березня – 770.0000) 100 EUR – 969.8920 (на 2 березня – 973.5880) 10 RUR – 2.1292 (на 2 березня – 2.1556).

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