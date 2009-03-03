Ярославський отримав орден князя Володимира
11:40, 03 березня 2009Харьків
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За заслуги перед церквою
Харків. 3 березня. УНІАН. Митрополит Харківський і Богодуховський Никодим (УПЦ Московського патріархату) вручив орден Святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня президентові компанії DCH Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ.
Як повідомляє сайт Харківської міськради, під час церемонії, яка відбулася 2 березня, владика відзначив, що орден Святого князя Володимира - це вища церковна нагорода для мирян.
О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ отримав нагороду за заслуги перед православною церквою.
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