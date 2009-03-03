Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 3 березня. УНІАН. Середній курс купівлі долара в українських банках сьогодні підвищився на 0,2% порівняно з 2 березня, до 8,42 грн., продажу – знизився на 1% - до 8,77 грн. за 1 дол. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні зменшився на 0,3% порівняно з 2 березня, до 10,51 грн., продажу – майже на 1% - до 11,29 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні підвищився на 0,7% порівняно з 2 березня, до 0,2171 грн., продажу – знизився майже на 1% - до 0,2547 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують за 8,44 грн./дол. – курс майже не змінився порівняно з 2 березня, продають по 8,73 грн./дол. - на 1,3% менше.

Євро в столиці купують у середньому по 10,59 грн. (курс майже не змінився порівняно з 2 березня), продають - по 11,19 грн. (на 0,8% дешевше).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2147 грн. (курс трохи знизився порівняно з 2 березня), продають - по 0,2571 грн. (на 1% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Даніель»: долар США – 8,50/8,70 грн., євро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Фінансова ініціатива»: долар США – 8,50/8,80 грн., євро – 10,70/11,05 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 8,40/8,70 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,69892 грн., до російського рубля – 0,21292 грн.