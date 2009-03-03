У Харкові встановлять пам’ятник Шолом-Алейхему

Харків. 3 березня. УНІАН. У Харкові встановлять пам’ятник письменнику Шолом-Алейхему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської міськради з посиланням на міського голову Михайла ДОБКІНА.

За його словами, пам’ятник класику єврейської літератури у столиці Слобожанщини буде встановлений до 150-річчя письменника.

«У Києві пам`ятник Шолом-Алейхему встановлений у 1997 році, а Харків віддасть данину пам`яті, поваги й любові єврейському письменнику, драматургу у просвітителю в рік його 150-річчя», - сказав М.ДОБКІН.

Мер Харкова підкреслив, що на карті міста є вулиця, що носить ім`я Шолом-Алейхема, а пам`ятник став би символом об`єднання трьох культур - української, російської і єврейської.

«Цей проект стане можливим, завдяки спільній роботі міської влади та народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА», - зазначив М.ДОБКІН.