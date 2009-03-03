КРУ: у нас як крали, так і крадуть

В 2008 році підприємства Харківської області завдали державі втрат на суму 1,95 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів начальник Контрольно-ревізійного управління в Харківській області Олексій ЩЕРБАКОВ.

За його даними, протягом 2008 р. працівниками КРУ було проведено понад 1200 контрольно-ревізійних заходів, в результаті чого на 96% перевірених об’єктах були виявлені різноманітні порушення фінансово-господарської дисципліни. Так, на 1107 підприємствах ці порушення призвели до прямих фінансових збитків на суму 195 млн. грн. Також державі було завдано непрямих матеріальних і фінансових втрат на суму понад 1 млрд. 95 млн. грн.

«Системними є такі порушення, як проведення процедур закупівель державними структурами без відповідних заходів, без тендерних процедур або з грубими порушеннями. За минулий рік було проведено таких закупівель з порушеннями на суму 560 мільйонів гривень. Наприклад, на «Турбоатомі» були проведені тендерні закупівлі з порушеннями на суму 47 мільйонів гривень. А лідером у цьому виді порушень є підрозділ Південної залізниці, який провів закупівлю різного роду устаткування й сировини на 280 мільйонів гривень. Були проблеми і з нашим авіаційним заводом», - сказав О.ЩЕРБАКОВ.

При цьому він зазначив, що ревізії КРУ дуже часто наштовхуються на штучні перепони, які чинять керівники окремих підприємств і організацій, а тому в таких випадках до них застосовуються штрафні санкції та засоби прокурорського реагування.

О.ЩЕРБАКОВ також повідомив, що минулого року за результатами перевірок КРУ в Харківській області до правоохоронних органів було передано понад 570 матеріалів, по 65 з них органи прокуратури порушили кримінальні справи і по 265 справах прокуратурою та КРУ були пред’явлені судові позови щодо відшкодування завданих збитків. В результаті вжитих заходів у 2008 р. за фактами нецільового використання бюджетних коштів державі було повернуто 3,5 млн. грн. і ще 6,9 млн. грн. повернуто на покриття виявлених нестач.