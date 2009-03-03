На Харківщині в двох ДТП травмовано 15 людей

Харків. 3 березня. УНІАН. На Харківщині 2 березня сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками. В них постраждало 15 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у понеділок вночі на 619 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автобуса ”СПВ-17 РУТА СПГ”, рухаючись в напрямку села Довжанський, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з`їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП дев`ятеро пасажирів автобуса, з яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до райлікарні м. Ізюм.

О 17.40 на 26 км автодороги Харків-Балаклія водій автомобіля ”ВАЗ-21213”, рухаючись в напрямку м. Харків, під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем ”ВАЗ-21124”, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП обидва водії та по двоє пасажирів з кожного автомобіля отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до Зміївської райлікарні.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого ц. р. у Харківській області водій автобуса ”MAN-S2000” відволікся від керування та скоїв наїзд на вантажний автомобіль ”МАЗ-537” з причепом, який стояв на узбіччі. Внаслідок ДТП семеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. На момент аварії у салоні автобуса перебувало 24 пасажирів.