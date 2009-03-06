В області підживлено 22,8 тис. га озимих

Харків. 6 березня. УНІАН. Станом на 5 березня у господарствах області підживлено 22,8 тис. га озимих культур.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За словами В.ЗВЄРЄВА, станом на 5 березня підживлення озимих культур проведено на площі 22,8 тис. га, що становить 6,5% від запланованої площі. Загалом підживлення озимих культур планується провести на площі 350,1 тис. га.

Роботу розпочали господарства 18 районів області.