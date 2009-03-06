Курси валют у банках Харкова

Долар 8,25 – 8,42 грн.

Харків. 6 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 6 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,25 грн. (продаж - 8,75 грн.), євро - 10,4 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,3 (8,67), 10,4 (11), Реал-банк - 8,3 (8,48), 10,4 (10,72), Факторіал-банк - 8,3 (8,6), 10,55 (11), Базис - 8,42 (8,65), 10,55 (11) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 6 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 5 березня – 770.0000) 100 EUR – 966.7350 (на 5 березня – 966.7350) 10 RUR – 2.1455 (на 5 березня – 2.1254).

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