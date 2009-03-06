ХАЗ отримав 40 млн. грн.

Харків. 6 березня. УНІАН. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство отримало з державного бюджету 40 млн. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Харківської облдержадміністрації, ці кошти в основному будуть спрямовані на виплату заборгованостей із зарплати працівникам підприємства.

За його словами, сума загального боргу із зарплати на ХДАВП сьогодні становить близько 30 млн. грн. Працівникам авіазаводу розпочато виплату зарплат, зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення статутного фонду Харківського авіазаводу на 40 млн. грн. Планувалося, що кошти будуть виділені зі Стабілізаційного фонду.