На Сході можливий мокрий сніг

Харків. 6 березня. УНІАН. У суботу, 7 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, у Карпатах, на півночі та сході країни вночі подекуди з мокрим снігом; вдень у західних областях - місцями сильні опади, у південній частині невеликі дощі, подекуди з грозами.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході пориви 15-20 м/с, у Приазов`ї подекуди 25 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 3-8° тепла; у південній частині вночі - 4-9° тепла, вдень - 10-15°, у Криму - до 18°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 3-8° тепла.

У Києві часом дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-2° тепла, вдень - 5-7°.