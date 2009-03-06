Кабмін виділив заводу ім. Малишева 92 млн. грн.

Харків. 6 березня. УНІАН. За ініціативою Харківської облдержадміністрації Кабінет міністрів України виділив Державному підприємству «Заводу ім. Малишева» (Харків) 92 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, кошти призначені на виплату заборгованості із заробітної плати працівникам заводу і сплати внесків до Пенсійного фонду.

Разом з тим, під час засідання уряду перед низкою міністерств (Мінтопенерго, оборони, транспорту та ін.) було поставлене завдання протягом тижня укласти із заводом ім. Малишева довгострокові контракти на постачання продукції оборонного підприємства.

За словами заступника голови облдержадміністрації Олександра КОЛЕСНИКОВА, якщо це завдання буде виконано, то завод матиме таку кількість замовлень, яка дасть можливість підприємству працювати стабільно.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року завод ім. Малишева виконав замовлення Міноборони України на модернізацію 20 вітчизняних танків Т-64 до виду БМ «Булат» і поставку їх до діючих частин української армії. Сьогодні завод працює над виконанням кількох контрактів для іноземних замовників.

На знімку: завод ім. Малишева відправляє чергову партію танків БМ «Булат» (осінь 2008 р.) на замовлення Міноборони України.

Фото Андрія Кравченка