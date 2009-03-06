Облрада кинула на «Металіст» 43 мільйони

Харків. 6 березня. УНІАН. Харківська облрада ухвалила рішення виділити на реконструкцію обласного спортивного комплексу «Металіст» 43,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, кошти виділено за рахунок перерозподілу коштів обласного бюджету, передбачених на стабілізаційний фонд ( 9 млн. грн.), нерозподілених коштів (4,3 млн. грн.) та за рахунок цільової субвенції з міського бюджету Харкова (30 млн. грн.).

Сьогодні на сесії облради депутати також підтримали розподіл кошів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автошляхів комунальної власності у сумі 17, 4 млн. грн.

За рахунок надходження цільової субвенції з обласного бюджету Полтавської області збільшений обсяг доходів і витрат загального фонду обласного бюджету (по Головному управлінню охорони здоров`я) на суму 89,74 тис. грн. Харківському міжобласному центру клінічної генетики і перинатальної діагностики на проведення скринінгу новонароджених дітей Полтавської області на фенілкетонурію.

Субвенція в сумі 595,5 тис. грн. буде надана обласному бюджету Полтавської області для компенсації витрат Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. Мальцева за надання спеціалізованій психіатричній допомозі хворим, що проживають в Харківській області.