Курси валют у банках Харкова

Долар 8,2 – 8,42 грн.

Харків. 12 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 12 березня: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,45 грн.), євро - 10,4 грн. (10,85 грн.), Меркурій - 8,25 (8,45), 10,5 (10,95), Реал-банк - 8,32 (8,47), 10,57 (10,88), Факторіал-банк - 8,2 (8,45), 10,05 (10,8), Базис - 8,33 (8,46), 10,65 (10,9) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 12 березня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 11 березня – 770.0000), 100 EUR – 984.5220 (на 11 березня – 984.2910), 10 RUR – 2.1927 (на 11 березня – 2.1719).

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