В 2008 р. область отримала $1,6 млрд. інвестицій

Харків. 12 березня. УНІАН. У 2008 році загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області становить 1 млрд. 600 млн. дол.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Володимира БАБАЄВА.

«Ці кошти надійшли з 55 країн світу і були вкладені в 762 підприємства. У перерахунку на одного мешканця регіону обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 37% і становить майже 630 доларів США», - повідомив В.БАБАЄВ.