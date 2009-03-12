В 2008 р. область отримала $1,6 млрд. інвестицій
11:14, 12 березня 2009Харьків
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Кошти надійшли з 55 країн світу
Харків. 12 березня. УНІАН. У 2008 році загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області становить 1 млрд. 600 млн. дол.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Володимира БАБАЄВА.
«Ці кошти надійшли з 55 країн світу і були вкладені в 762 підприємства. У перерахунку на одного мешканця регіону обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився на 37% і становить майже 630 доларів США», - повідомив В.БАБАЄВ.
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