Майбутній кандидат у Президенти пропонує довічно саджати суддів за хабарі

Харків. 13 березня. УНІАН. Верховна рада Україна прийняла у першому читанні законопроект про збільшення покарань за хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив А.ГРИЦЕНКО на прес-конференції у Харкові.

А.ГРИЦЕНКО пропонує карати посадовців, що були піймані на хабарі, сума якого становить понад 10 тис. доларів США, позбавленням волі терміном на 15 років з конфіскацією майна та без права на амністію.

Якщо на хабарі спіймано суддю, слідчого або прокурора, то А.ГРИЦЕНКО пропонує ввести довічне ув’язнення без права на амністію та конфіскацію майна.

Існуючу систему покарань за цей тяжкий злочин А.ГРИЦЕНКО назвав занадто м’якою. «Ця система – це загальнонаціональний Чикотило. Вона вбиває усі 46 мільйонів громадян, убиває їхню віру у те, що в державі буде порядок та справедливість», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, у першому читанні цей законопроект підтримали 372 народних депутата, і його було прийнято за основу.

Проте, відмітив А.ГРИЦЕНКО, депутати від фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО намагаються внести поправки, за якими б зменшувалася відповідальність.

«Бачу намагання від деяких депутатів з БЮТ пом’якшити покарання, відмінити довічне ув’язнення», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Є поправки від пана ОЛІЙНИКА з БЮТу про скасування цього законопроекту», - додав він.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, усі намагання скасувати цей законопроект не будуть підтримані більшістю народних депутатів.