Ющенко відбув до Брюсселя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Королівства Бельгія, де разом із прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО візьме участь у Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході конференції планується виступ глави Української держави, керівника уряду України, комісара Європейської комісії з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА, президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ та ін.

За підсумками конференції заплановано підписати спільну заяву. Очікується, що її підпишуть прем`єр-міністр України, комісар Єврокомісії з питань зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, А.ПІБАЛГС, Президент європейського інвестиційного банку Філіп МАЙШТАДТ, перший віце-президент ЄБРР Варел ФРІМАН, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, планується, що В.ЮЩЕНКО проведе низку зустрічей з главами міжнародних та європейських фінансових інституцій.

До складу української делегації під час цього візиту увійшли: т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.