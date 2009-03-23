Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,2150/8,3750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2440/0,2510, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,2500/11,4835. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,3702/04 (п`ятниця - 1,3692/94).

У п`ятницю Національний банк України продавав долари на аукціоні з ціною відсікання – 7,8000, євро – 10,6600.