Сергій Стороженко: «Металіст» не грає договірні матчі

«Металіст» не грає договірні матчі і не «працює» з футбольними арбітрами». Перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко спростував чутки про те, що останні поразки ФК «Металіст» - це начебто умови «угоди» між двома власниками крупних клубів.

Сергій Стороженко, перший віце-президент ФФУ: «Ви хочете сказати, що Ярославський зрадив інтереси власного клубу, зрадив тих футболістів людей, харків’ян, які тут у нього вірять. Є такі люди, які про це говорять? Я публічно говорю, що це нікчемники і негідники, які намагаються дискредитувати футбольний клуб «Металіст» і президента футбольного клубу «Металіст» Ярославського. Ні про яку змову мови бути не може. Футбольний клуб «Металіст» і його політика неодноразово проголошена президентом футбольного клубу Ярославським і схвалена поза сумнівом більшістю харків’ян, полягає в тому, що «Металіст» не грає договірні матчі, «Металіст» не «працює» з футбольними арбітрами і «Металіст» ніколи не піде ні на яку змову в збиток інтересам харків’ян».

За його словами, в останньому матчі 1/8 Кубку УЄФА «Металіста» з київським «Динамо» харківській команді для перемоги не вистачило трьох «компонентів»: запасних гравців, досвіду та удачі.

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