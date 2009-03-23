Барабашовці протестують проти «облав міліції»

Харків. 23 березня. УНІАН. Акцію протесту проти дій правоохоронців провели сьогодні у Харкові підприємці Торгового центру «Барабашове».

Як передає кореспондент УНІАН, у середині дня кілька десятків делегованих активістів пікетували Управління обласної міліції з вимогами припинити, як вони вважають, «свавілля і тиск» на підприємців та надати пояснення подіям, які відбулися у неділю, 22 березня, в ТЦ «Барабашове».

Учасники акції, яку організувала профспілка приватних підприємців ТЦ «Барабашове», тримали в руках плакати з гаслами: «Припиніть нас грабувати!», «Ганьба вовкулакам у погонах!», «Развадовський – досить грабувати підприємців!», «Будьте людьми!».

Пікетники заявили, що операцію «Ринок», яку провела 22 березня на Барабашовому ринку міліція, вони вважають не плановою перевіркою, а «ширмою, під прикриттям якої проводилося пограбування підприємців».

«Замість реальної боротьби з криміналітетом наша міліція, по суті, займається відвертим вимаганням і здирництвом», - заявив журналістам однин з підприємців, висловлюючи свою точку зору на події 22 березня.

«Ми вважаємо, що вчора на ринку була не перевірка, а натуральна облава, причому не на злодіїв, а на підприємців. Нам було зірвано роботу, чинився тиск з метою вимагання грошей, тому і стався вибух», - пояснив підприємець дії своїх кількох сотень колег, які 22 березня протягом майже 5 годин на знак протесту перекривали рух транспорту на прилеглій до Барабашового ринку автомагістралі. «Тому, - заявив він від усього пікету, - ми не хочемо залишатися в ролі покірного стада, а будемо активно протестувати».

Коментуючи подію, у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області зазначили, що сьогодні начальник Управління Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ зустрівся з пікетувальниками, аби вислухати їхні претензії. За словами представника ЦЗГ, на зустрічі були обговорені, зокрема, шляхи взаємодії правоохоронців і підприємців у справі наведення порядку і дотримання правил торгівлі на ринку.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня харківська міліція проводила перевірку законності діяльності підприємців, які працюють у ТЦ «Барабашове». Обурення підприємців викликали методи перевірки, в результаті чого розпочався стихійний мітинг, на якому були присутні близько 4 тисяч працівників ринку.