Завтра без тепла залишаться жителі майже 300 будинків
18:02, 23 березня 2009Харьків
0 0
... в Київському і Дзержинськом районах
Завтра частину Київського і Дзержинського районів залишать без тепла. У Молодіжному парку ремонтуватимуть теплопровід.
Як пише офіційний сайт міськвиконкому, ремонт продовжиться з 8.00 до 19.00. Весь цей час опалення не буде в будинках обмежених пр. Леніна, вул. Данилевського, вул. Сумською, вул. Весніна, вул. Пушкінська, вул. Лермонтівська, вул. Раднаркомівська, пр. Правди.
Усього від тепла відключать 298 житлових будинків, 5 дитсадків, 7 шкіл, 20 лікувальних закладів, 170 відомств.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter