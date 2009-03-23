Завтра без тепла залишаться жителі майже 300 будинків

Завтра частину Київського і Дзержинського районів залишать без тепла. У Молодіжному парку ремонтуватимуть теплопровід.

Як пише офіційний сайт міськвиконкому, ремонт продовжиться з 8.00 до 19.00. Весь цей час опалення не буде в будинках обмежених пр. Леніна, вул. Данилевського, вул. Сумською, вул. Весніна, вул. Пушкінська, вул. Лермонтівська, вул. Раднаркомівська, пр. Правди.

Усього від тепла відключать 298 житлових будинків, 5 дитсадків, 7 шкіл, 20 лікувальних закладів, 170 відомств.

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