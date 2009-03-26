Регіонали узурпували право на звернення - заява фракції БЮТ

Харків. 26 березня. УНІАН. Сьогодні під час позачергової сесії Київської районної ради у Харкові фракції БЮТ було відмовлено у внесенні пропозиції щодо включення до порядку денного «Звернення депутатів фракції БЮТ Київської районної у м. Харкові ради до Президента України та Верховної ради України щодо ефективної реалізації їхніх повноважень в умовах гострої фінансово-економічної, соціальної та політичної кризи».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».

«Звернення, яке ми пропонували, повинно було стати альтернативою зверненню Партії регіонів. Ми вважаємо, що подібні дії є незаконними, і будемо відстоювати свої права», - прокоментував ситуацію депутат Київської районної ради в Віталій МІРОШНИКОВ.

Депутати-бютівці готуєть звернення до прокуратури району, повідомили у прес-службі.