Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 10 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, як можна забрати з проблемного банку діючий депозит або вклад, термін якого скінчився

«Київ»

Найпростіша схема забрати гроші з депозиту - знайти позичальника, який виплачує банку кредит, і продати йому внесок зі знижкою. В середньому знижка на депозити, що купуються, становить від 10-40% - це та частина заощаджень, яку втратить вкладник при обміні свого депозиту на «живі» гроші. Наприклад, сума вкладу становить 10 тисяч гривень, а позичальник купить його за 6-8 тисяч. Далі придбаними зобов`язаннями на 10 тисяч гривень позичальник гасить свій кредит. У банку «Київ» повідомили, що погасити кредит коштами з депозиту можна лише у тому випадку, якщо термін вкладу скінчився після введення в банку тимчасової адміністрації.

Другий спосіб повернути депозит - скористатися допомогою посередників (Українська біржа депозитів, «Конкорд Капітал»). «Куплю депозит у банку «Київ» від 100 тисяч гривень і вище. Дисконт від 24 до 30%», - йдеться в одній з пропозицій Української біржі депозитів. За валютними вкладами дисконт більший. «Куплю депозит на 20-30 тисяч доларів, розрахунок відразу, дисконт 40%», - йдеться в іншому оголошенні. Щоправда, охочих продати свій вклад у банку «Київ» більше, ніж охочих його придбати. Вчора на Українській біржі депозитів були 124 пропозиції про продаж вкладу в банку «Київ» і лише 31 - про купівлю.

Родовід Банк

У колл-центрі порадили написати заяву у відділення банку з проханням погасити заборгованість по кредиту коштами з депозиту. Заява розглядатиметься в індивідуальному порядку. На Українській біржі депозитів вчора було розміщено 133 пропозиції про продаж заморожених внесків Родовід Банку, а ось покупців більше, ніж по «Києву», - 109. В середньому дисконт становить 25-40%.

У компанії «Конкорд Капітал» пропонують обміняти депозит у проблемному банку з 25%-ним дисконтом. Компанія безкоштовно допоможе знайти клієнта, який бажає придбати вклад. Причому якщо сума депозиту більше 200 тисяч гривень, компанія може узяти на себе весь клопіт з оформленням документів та укладанням угоди, щоправда, за ці послуги доведеться заплатити - від 0,5 до 5% від суми депозиту.

Крім цього, в Інтернеті можна знайти багато пропозицій про обмін депозиту на нерухомість або автомобілі. «Міняю в Запоріжжі 2-кімнатну квартиру на 9-му поверсі 9-поверхового будинку на депозит в гривні в Родовід Банку», - говорить одне з оголошень. Депозит у сумі 1,3 мільйона доларів можна обміняти на двоповерхову будівлю в центрі Донецька, а вклад на 26 тисяч доларів - на автомобіль Subaru Outback 2008 року з пробігом 18 тисяч кілометрів, який знаходиться в заставі Родовід Банку.

«Надра»

Більше за всі пропозиції про купівлю-продажі або обмін депозитів припадає на банк «Надра». Лише на сайті Української біржі депозитів їх понад 1400. Проте банк поки що не дозволяє проводити операції із заліку засобів з депозиту в рахунок погашення кредиту іншої людини.

У банку визначили, що тільки 23 їхніх клієнтів можуть погашати свої кредити коштами з депозитів. Це позичальники, які обслуговуються за певними кредитними програмами. «Наступного тижня цей список повинен розширитися», - повідомили у прес-службі банку.

Укрпромбанк

На сайті Української біржі депозитів - близько 800 пропозицій щодо купівлі, продажу або обміну депозитів в Укрпромбанку. Охочі продати депозит готові поступитися всього 15-20% від його суми, а ось покупці погоджуються на 30-40%-ний дисконт. У компанії «Конкорд Капітал» на депозити Укрпромбанку встановлена 35%-на знижка.

Обміняти депозит у банку можна на земельні ділянки, кредитні автомобілі або квартири. Наприклад, вкладники, у яких сума депозиту в банку складає 320 тисяч гривень, можуть обміняти його на 2-кімнатну квартиру в Донецьку. Інший вкладник пропонує віддати свій вклад в Укрпромбанку на 25 тисяч гривень за послуги з ремонту квартири.