У лікарні помер юнак, який 9 квітня зірвався з канатної дороги

Харків. 13 квітня. УНІАН. У лікарні помер старшокласник однієї з гімназій Харкова Андрій КОЗАЧКОВ, який 9 квітня зірвався з канатної дороги у Центральному міському парку культури і відпочинку імені Горького.

Про це повідомили УНІАН у Харківській міській клінічній лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги, куди юнак був доправлений після падіння з 20-метрової висоти.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 9 квітня з канатної дороги в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького зірвався 16-річний учень 11-го класу однієї з гімназій міста.

Юнак намагався перелізти з однієї кабіни підвісної дороги в іншу, але зірвався і впав. У тяжкому стані він був доправлений до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги.

Торік у цьому ж парку випала з каруселі і загинула студентка зі Львова.