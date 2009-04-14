Курси валют у банках Харкова

Долар 7,94 - 797

Харків. 14 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 14 квітня: Мегабанк – купівля долара - 7,95 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,2 грн. (10,7 грн.), Меркурій - 7,97 (8,065), 10,55 (10,8), Реал-банк - 7,98 (8,05), 10,64 (10,8), Базис - 7,94 (8,08), 10,6 (10,82) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 14 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 13 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1022.0210 (на 13 квітня – 1022.0210) 10 RUR – 2.2994 (на 13 квітня – 2.2896).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter