22 квітня у Харкові - боксерський турнір компанії братів Кличків

Харків. 15 квітня. УНІАН. 22 квітня у Харкові в споркомплексі «Локомотив» пройде професійний боксерський турнір компанії братів Кличків «K2 East Promotions».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у вівторок чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Віталій КЛИЧКО.

В.КЛИЧКО представив на прес-конференції учасника головного бою турніру харківського боксера Сергія ФЕДЧЕНКА (22-0-0, 10), який 22 квітня відстоюватиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у суперлегкій вазі (до 63,503 кг) проти аргентинського боксера Дієго Хесуса ПОНСЕ (22-4-2, 16).

Коментуючи подію, Віталій КЛИЧКО зазначив, що Україні потрібні перемоги, свої чемпіони, спортивні досягнення яких можуть бути прикладом для наслідування молоді та віри у майбутнє. «Сергій ФЕДЧЕНКО - один з найперспективніших боксерів «K2 East Promotions», він послідовно та наполегливо досягає все нових і нових успіхів у своїй спортивній кар’єрі. Гадаю, вже не за горами той день, коли він досягне світового визнання, але, безсумнівно, Сергій завжди залишатиметься гордістю Харкова та всієї держави» - сказав Віталій КЛИЧКО.

«Сергій зробить все можливе, щоб стати справжнім чемпіоном світу», - додав Віталій. І це, на його думку, «буде вже протягом цього року».

При цьому В.КЛИЧКО дав високу оцінку харківській школі боку, яка дала світовому спорту багато видатних атлетів. Чемпіон вважає, що представники цієї школи сьогодні «гідні боксувати на найвищому рівні».

Крім головного поєдинку, в рамках третього турніру 2009 року, зокрема, відбудеться 8-раундовий бій, який проведе Заурбек БАЙСАНГУРОВ. Інтерконтинентальний чемпіон IBO у важкій вазі (до 91 кг) Віталій РУСАЛЬ вийде в ринг після 3-місячної перерви, щоб провести також 8-раундовий поєдинок. Також в андеркарді турніру «Golden Boxing» у ринг вийдуть: Валентин ГОЛОВКО, Артем АЙВАЗІДІ, Андрій РУДЕНКО та Віктор ПЛОТНИКОВ.

За даними прес-служби компанії братів Кличків, у 2008 році альянс компаній «K2 East Promotions» - Nemiroff - «Інтер» провів серію професійних боксерських турнірів світового рівня, які проходили у найбільших містах України. У травні 2008 року відбувся турнір «Big Heart Boxing» і в Харкові.

Пряма трансляція боїв 22 квітня відбуватиметься на каналі «Мегаспорт», що входить до медіагрупи «Інтер».

«K2 East Promotions» - найбільша промоутерська компанія України. Створена в листопаді 2007 шляхом обєднання української компанії «National Box Promotion» та промоутерської компанії братів Кличків «K2 Promotions».

«Мета компанії - зростити чемпіонів світу в усіх вагових категоріях, створити для українських спорцменів усі умови для професійної підготовки та перемог над найсильнішиними боксерами світу на батьківщині та достойно представляти Україну на міжнародному рівні», - говорить Віталій КЛИЧКО.

На знімку: Віталій Кличко представляє боксера Сергія Федченка (тренер Віктор Демченко), який 22 квітня у Харкові відстоюватиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією IBF у надлегкій вазі.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА