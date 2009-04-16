У Харкові зросла вартість проїзду в трамваях і тролейбусах

Харків. 16 квітня. УНІАН. У Харкові підвищено вартість проїзду в трамваях і тролейбусах з 75 копійок до 1 гривні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, 15 квітня міськвиконком затвердив рішення про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів і багажу в міському наземному електричному транспорті (трамвай, тролейбус) у розмірі 1 грн. за разове перевезення одного пасажира або одного місця багажу.

Прес-служба нагадує, що саме 1 грн. була встановлена рішенням виконкому в липні 2008 р. як економічно обгрунтована витрата на оплату послуги КП «Міськелектротранс» з разового перевезення пасажира та багажу.

«Тоді Харківська міська рада взяла на себе зобов`язання по дотуванню підприємству 25 копійок у цьому тарифі. Тобто, пасажир платив за поїздку 75 копійок, решту взяло на себе місто. І до квітня 2009 року ми це зобов`язання виконували», - так прокоментував рішення виконкому секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС.

«Крім цього, - зазначив він, - з міського бюджету весь час ведеться додаткова підтримка підприємства. Сьогодні вирішено, що пасажири платитимуть повну вартість, затверджену раніше, – 1 гривню. Встановлений сьогодні тариф тепер відповідає економічним витратам підприємства, що існували станом на липень 2008 року. Фактичні ж витрати на перевезення одного пасажира на сьогоднішній день становлять майже 3 гривні. Решта всієї фінансової підтримки і дотацій міського бюджету залишається, і виплачуватимуться підприємству у повному обсязі. Торік ця сума становила 101 млн. грн. Цього року сума буде не менша».

Як повідомляв УНІАН, цього року у Харкові з 75 коп. до 1,5 грн. зросла вартість проїзду в міському метрополітені.