На кінець тижня гривня поступилася долару

Харків. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку коливання цін на американську валюту закінчилося зростанням котирувань. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Так, сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0525/8,0845 грн., до 12:00 ціни піднялися до 8,0870/8,0970 грн. До закриття цінові рівні досягли максимуму – 8,09/8,11 грн. О 12:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання за валютною парою EUR/UAH – 10,17 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2402/0,2419 грн., до 12:00 ціни виросли до 0,2418/0,2427 грн. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2418/0,2428 грн. У Росії курс долар-рубль упав і становив 33,3150 рублів (-0,3450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3186/1,3188 дол., а до 15:20 виросли до 1,3240/1,3242 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6160/10,6640 грн., до 12:00 ціни пішли вгору – 10,7060/10,7250 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли значень 10,7115/10,7440 грн.