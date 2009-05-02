Рейтинг УЄФА. Україна продовжує лідирувати в сезоні

Інформує Чемпіон

Харків. 2 травня. УНІАН. Україна продовжує лідирувати у європейському футбольному сезоні, повідомляє Чемпіон. Рейтинг таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 1 травня 2009 року: 1. Англія - 14.555 (сезон) - 78.054 (останні 5 сезонів) (3/9) (клубів грає/стартувало) 2. Іспанія - 12.812 - 73.766 (1/8) 3. Італія - 11.375 - 62.910 (0/8) 4. Німеччина - 12.312 - 56.320 (2/8) 5. Франція - 11.000 - 50.168 (0/7) 6. Росія - 9.750 - 47.625 (0/4) 7. Україна - 15.375 - 40.600 (2/4) 8. Нідерланди - 6.333 - 39.130 (0/6) 9. Румунія - 2.642- 38.908 (0/7) 10. Португалія - 6.785 - 36.462 (0/7).

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