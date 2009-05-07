Бізнесмен вкрав у держави 576 тонн свинини на 10 млн. грн. - прокуратура
10:35, 07 травня 2009Харьків
0 0
Порушено кримінальну справу
Харків. 7 травня. УНІАН. Органами прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу стосовно директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю за фактом розтрати майна державного підприємства «Ресурпостач» в особливо великих розмірах.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, перевіркою встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей Держкомрезерву, що знаходилися на відповідальному зберіганні у цьому ТОВ (близько 576 тонн м`яса свинини) на загальну суму майже 10,2 млн. грн.
Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
У справі триває досудове слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter