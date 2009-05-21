Вибух у Лозовій – двоє поранених

Харків. 21 травня. УНІАН. Сьогодні вранці 7.30 у селі Катеринівка Лозівського району Харківської області на території столярки місцевого сільськогосподарського підприємства стався вибух.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, внаслідок вибуху постраждало двоє працівників підприємства: чоловіки 1973 та 1967 років народження.

Обидва постраждалі перебувають у центральній районній лікарні, один з них має численні осколкові поранення і знаходиться у тяжкому стані. За фактом вибуху поки що невідомого предмету правоохоронні органи провадять слідство.