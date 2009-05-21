У Великому Бурлуку в огні згоріла людина

Харків. 21 травня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в райцентрі Великий Бурлук, загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Харківській області, загорання сталося в одному з приватних будинків на вулиці Комінтерну.

На місце виклику виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені домашні речі на площі близько 5 кв. метрів. На місці пожежі було знайдено загиблого господаря будинку, чоловіка 1961 року народження.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються, повідомили у прес-службі.