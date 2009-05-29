Ющенко збирає нараду щодо Євро-2012

Харків. 29 травня. УНІАН. Сьогодні, 29 травня, о 10.30 у Секретаріаті Президента України під головуванням глави держави Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться нарада щодо стану підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на нараду запрошені голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, заступники глави президентського Секретаріату Юрій БОГУЦЬКИЙ та Андрій ГОНЧАРУК.

З 27 травня Президент розпочав низку зустрічей, під час яких з кожним приймаючим Євро-2012 містом буде проведено окрему консультацію щодо нагальних питань підготовки до чемпіонату.

Зокрема, 27 травня глава держави провів зустріч з головою Харківської обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ та Харківським міським головою Михайлом ДОБКІНИМ.

У четвер В.ЮЩЕНКО здійснив робочу поїздку до Львівської області, де провів нараду у штабі будівництва львівського стадіону, в якій взяли участь віце-прем`єр-міністр І.ВАСЮНИК, голова Львівської ОДА Микола КМИТЬ, заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ, голова Львівської облради Мирослав СЕНИК, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ та інші.