11 осіб отруїлись на поминальному обіді

У Харківській області до інфекційного відділення Валківської центральної райлікарні з харчовим отруєнням госпіталізовано 11 осіб, які 2 червня були на поминальному обіді у Валках, у кафе ”Зорі”, що належить приватному підприємцю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього там вживали їжу 32 особи.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня постраждалі перебувають у задовільному стані.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.