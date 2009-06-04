Частину міста сьогодні залишать без води

Сьогодні з 10.00 до 18.00 у деяких харків’ян відключать холодну воду.

Як повідомили в прес-службі КП «Вода», через аварію буде тимчасово припинено водопостачання мікрорайону, обмеженого проспектом Гагаріна, вул. 1-ї Кінної Армії, вулицями Олександра Невського, Чугуївської, Юного Ленінця, провулком Бутлерівським.

На час ремонту, обіцяють на підприємстві, забезпечать підвезення питної води в цистернах.

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