На майдані Свободи ярмарок не закриють до 25 червня

Ярмарок на майдані продовжили, а в Оперному театрі вирішили показати камені.

Департамент економіки і комунального майна повідомляє, що в сквері за пам’ятником Леніну на майдані Свободи ярмарок «На Трійцю» працюватиме до 25 червня.

А через тиждень у Театрі опери і балету відкриється виставка «Чарівний світ самоцвітів». Вона працюватиме з 11.00 до 19.00 з 12 по 14 червня.

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