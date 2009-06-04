На майдані Свободи ярмарок не закриють до 25 червня
17:56, 04 червня 2009Харьків
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А в Оперному театрі покажуть камені
Ярмарок на майдані продовжили, а в Оперному театрі вирішили показати камені.
Департамент економіки і комунального майна повідомляє, що в сквері за пам’ятником Леніну на майдані Свободи ярмарок «На Трійцю» працюватиме до 25 червня.
А через тиждень у Театрі опери і балету відкриється виставка «Чарівний світ самоцвітів». Вона працюватиме з 11.00 до 19.00 з 12 по 14 червня.
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