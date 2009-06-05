Харківський зоопарк проводить «День ведмедя»

Харків. 5 червня. УНІАН. У суботу Харківський зоопарк запорошує на свято «День ведмедя».

Як повідомляє сайт зоопарку, свято пройде в рамках Міжнародної кампанії «Збережемо хижаків Європи» та акції Харківського зоопарку «Збережемо хижаків України».

Початок святкових заходів 12.00. У програмі: інсценована дія, розповіді про ведмедів, зоовікторина, виступ дитячого творчого колективу, ігри, конкурси з клоуном, конкурс малюнків на асфальті «Ведмеді та їхні друзі», радіопередачі «Збережемо хижаків Європи».