Минулого тижня на Харківщині втопилося 5 людей

Харків 15 червня. УНІАН. Протягом минулого тижня у водоймищах Харківщини втопилося п’ятеро людей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Так, за даними прес-служби, 13 червня у Журавлівському гідропарку Харкова о 20.40 на пляжі «Рижанка» неподалік від кафе «Ляпота» по вул. Героїв праці було виявлено тіло громадянина Сирії, який утонув. Хлопець 1981 року народження закінчив перший курс університету «Харківський політехнічний інститут». Це вже не перший випадок, коли іноземні студенти після закінчення першого курсу тонуть на цьому водоймищі.

Решта нещасних випадків минулого тижня сталися на водоймищах області: у Вовчанському (два), Дворічанському та Зміївському районах.

За даними прес-служби, кількість затонулих на Харківщині цього року вже перевищила показник минулого року.

Прес-служба розповсюдила звернення Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, у якому висловлено стурбованість станом справ із травмуванням та загибеллю людей на воді. МНС звернулося до громадян з проханням дотримуватися основних вимог безпеки під час купання і нагадує, що більшість людей гине через купання в необладнаних місцях. Нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні правил поведінки на воді