Харків відновив Покровській сквер

В історичному центрі Харкова закінчено реконструкцію терасного Покровського сквера на Соборному спуску. Про це УНІАН повідомив директор Департаменту комунального господарства Харківської міської ради Віктор КИТАНІН.

Він зазначив, що в сквері влаштовано єврогазон, висаджено квіти на клумбах, встановлено 45 садових лавок і стільки ж урн. Алеї в сквері й на прилеглій території викладені декоративною тротуарною плиткою в стилі «старе місто». Також відремонтовані пам`ятник українському філософові Григорію Сковороді і фонтан, розташовані в сквері. З останнього люди можуть напитися освяченої води.

В.КИТАНІН підкреслив, що Покровський сквер став цього року вже третім капітально відремонтованим об`єктом зеленого господарства обласного центру.

Довідка УНІАН. Соборний спуск - одна з перших вулиць міста. Спочатку вона була дорогою з Харківської фортеці до річки Лопань. Під час Великої Вітчизняної війни всі будівлі Пасажу, розташованого на спуску, були зруйновані. На їх місці розбили терасний сквер. Всього в Харкові налічується понад 30 парків, 5 садів, більш ніж 150 скверів і бульварів.