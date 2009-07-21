У харківському метро трапилася пожежа

Пожежа в переході метро в Харкові. Сьогодні вранці на станції «Ботанічний сад» в переході спалахнув торгівельний кіоск.

Як повідомили в прес-службі облуправління МНС, про НВ повідомили о 7 годині ранку. На місце виїхали 9 одиниць пожежної техніки і 35 рятувальників. На місці виявилося: горіла внутрішня обшивка кіоску з побутовою хімією, але вогню вже немає. Кіоск був обладнаний системою пожежегасіння, завдяки ній і оперативним діям співробітника міліції метрополітену, вогонь не розгорівся.

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