У Харкові вдвічі більше нелегальної зброї, ніж по Україні

На тисячу харків`ян припадає, орієнтовно, 23 одиниці нелегальної зброї, тоді як в середньому по Україні 10-15 одиниць на тисячу чоловік.

Про це УНІАН повідомив співробітник кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Роман ТАШЬЯН, посилаючись на аналіз фахівців-кримінологів.

За його словами, нелегальна зброя найчастіше застосовується для скоєння злочинів. В основному, це короткоствольна зброя, хоча іноді використовується довгоствольна зброя, автомати.

Р.ТАШЬЯН вважає, що якщо в Україні законодавчо дозволять продаж зброї, то рівень злочинності може знизитися. За його даними, у Великій Британії, де продаж зброї заборонено, половина проникнень до житла супроводжується застосуванням нелегальної зброї. А в США, де продаж зброї дозволено, - 15%. "Якщо злочинець, забираючись в будинок, знатиме, що може позбутися життя, то це буде сильним зупиняючим чинником", - пояснив свою думку Р.ТАШЬЯН.