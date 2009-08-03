«Металіст» – «Карпати»: кращий напад – захист
Перша гра «Металіста» у сезоні 2009/2010 на домашньому газоні – і перемога над львівськими «Карпатами». Єдиний гол забив Папа Гуйе
Перша гра «Металіста» у сезоні 2009/2010 на домашньому газоні – і перемога над львівськими «Карпатами». Єдиний гол забив Папа Гуйе.
Стадіон був заповнений наполовину – за кількістю пластикових сидінь. На останні місця квитки не продавали. Тому на «заселеній» половині не те що яблуку впасти – плюнути було нікуди.
Харків’яни створювали деколи дуже хороші моменти, але реалізовувати їх чомусь не виходило: гості з Львова хоч і залишилися в меншості вже на чотирнадцятій хвилині, але билися як леви до фінального свистка.
А «Металіст», який лише часом був схожий на себе торішнього і за складом команди, і за характером ігри, лише на вісімдесят восьмій хвилині закріпив свою перевагу: Папа Гуйе – захисник де юре і де факто – вирішив тимчасово перекваліфіковуватися в нападаючі. Вийшло!
Чому така гра? Швидше за все тому, що на початку сезону в основному складі відразу три новачки команди. Незіграність зіграла свою роль. Тренер залишився незадоволений.
Підсумки гри (версія «МедіаПорта»):
Кращий гравець – воротар «Карпат» Андрій Тлумак (колись грав у «Металісті»). Відбив усі атаки. Окрім удару Папи.
Найрезультативніший – головний арбітр Віталій Годулян. Вісім жовтих, одна червона картка.
Головний герой – Папа Гуйе. Без коментарів.
Головний лузер – сисадмін «Металіста». На початку другого тайму під час оголошення складів завис комп’ютер, що виводить інформацію на табло стадіону. П’ять хвилин на екрані був Березовчук, потім заставка монітора «небо у хмаринках», потім чорнота. Через п’ятнадцять хвилин все запрацювало. Але осадок, вважаю, у керівництва залишився.