«Металіст» – «Карпати»: кращий напад – захист

Перша гра «Металіста» у сезоні 2009/2010 на домашньому газоні – і перемога над львівськими «Карпатами». Єдиний гол забив Папа Гуйе.

Стадіон був заповнений наполовину – за кількістю пластикових сидінь. На останні місця квитки не продавали. Тому на «заселеній» половині не те що яблуку впасти – плюнути було нікуди.

Харків’яни створювали деколи дуже хороші моменти, але реалізовувати їх чомусь не виходило: гості з Львова хоч і залишилися в меншості вже на чотирнадцятій хвилині, але билися як леви до фінального свистка.

А «Металіст», який лише часом був схожий на себе торішнього і за складом команди, і за характером ігри, лише на вісімдесят восьмій хвилині закріпив свою перевагу: Папа Гуйе – захисник де юре і де факто – вирішив тимчасово перекваліфіковуватися в нападаючі. Вийшло!

Чому така гра? Швидше за все тому, що на початку сезону в основному складі відразу три новачки команди. Незіграність зіграла свою роль. Тренер залишився незадоволений.

Підсумки гри (версія «МедіаПорта»):

Кращий гравець – воротар «Карпат» Андрій Тлумак (колись грав у «Металісті»). Відбив усі атаки. Окрім удару Папи.

Найрезультативніший – головний арбітр Віталій Годулян. Вісім жовтих, одна червона картка.

Головний герой – Папа Гуйе. Без коментарів.

Головний лузер – сисадмін «Металіста». На початку другого тайму під час оголошення складів завис комп’ютер, що виводить інформацію на табло стадіону. П’ять хвилин на екрані був Березовчук, потім заставка монітора «небо у хмаринках», потім чорнота. Через п’ятнадцять хвилин все запрацювало. Але осадок, вважаю, у керівництва залишився.

Медиапорт